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Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak

Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak.12706
  • Giriş : 14.07.2018 / 08:22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yürüyüşe katılacak. Köprüde tören de düzenleneceği açıklandı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

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