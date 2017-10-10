Erdoğan 15 yıllık hikayeyi anlattı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin geçirdiği zor günleri ve 15 yıllık başarı hikayesini anlattı.
Türkiye sık sık ciddi sınamalarla karşı karşıya gelen bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Bunu en çarpıcı örneklerinde birini geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yaşadık." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarımdan öne çıkanlar şöyle;
Türkiye'nin genel görünümünde geçtiğimiz 15 yılda aldığı yol tam bir başarı hikâyesidir. Büyük çaplı yatırımlarımızı dış çalkantılardan etkilenmeden kararlılıkla sürdürüyoruz.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Türkiye darbe girişimi nedeni ile karşı karşıya kaldığı tehlikeyi geride bırakmış ve ekonomisinin güçlü temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha dünyaya ispat etmiştir. 2011-2015 yılları arasında yüzde 7,1 büyyen ekonomimiz bu yılın ilk yarısında yüzde 5.1 oranında ulaşarak yeniden hedeflerimize uygun bir yere gelmiştir.
Yüzde 100'lük bir büyüme oranına Türkiye ulaşıyor. Gayri safi yurtiçi hasılamızı 2002 yılındaki 230 milyar dolar seviyesinden 860 milyar dolara, kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık.
Son 15 yıllık dönemde ihracatımız 5 kat artarak en son 153 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamı 2023 hedefleri bağlamında 500 milyar seviyelerine taşımak istiyoruz.
İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanın ilk etabını önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor. 2023 yılıdna bittiğinde 150 milyon yıl yolcu kapasitesine ulaşacak. Gerekirse 200 milyon yıl yolcu kapasitesine ulaşma imkanı da var. Bu devletin bir havalimanı da değil.
Biz, devletçiliği bir tarafa koyduk, özelleştirme dedik. Bizden önce tıkanmıştı önünü açtık ve şimdi bu mesafeleri aldık, alıyoruz.
Kanal İstanbul'u da bu yıl sonu ya da 2018 yılının başı gibi temelini atacağız. Bu tür projeler devam ediyor.
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