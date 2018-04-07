Erdoğan: 2019'da siyasi hayatının sonu olacak
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2019 yılının Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının sonu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Öncesinde halka seslenen Erdoğan, şunları söyledi:
"Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? Aynısını Afrin'de yaptık mı? 2 bin kilometrekareden fazla alnı kontrol altına aldık mı?
Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik ve Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri derdest etti. Bu teröristler kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibarıyla 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. ABD'den silah istedik, kongremiz izin vermedi dediler. ABD Kongresi iyi ki izin vermemiş. Kongre izin verseydi silahlarımızı yapamıyor olacaktık. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Modern teknoloji savunma sanayiinde neyi başardıysa biz de başaracağız. Bizim neyimiz eksik?
Atılan bu adımlarla Türk milletinin ne olduğunu hepsi iyi anlıyorlar. Biz kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borç 23.5 milyar dolardı. O zaman Merkez Bankamızda döviz rezervimiz 27.5 milyar dolardı. Şimdi 120 milyar dolar oldu. İhracat 36 milyar dolardan 160 milyar dolara yükseldi. Birileri ekonomi şöyle ekonomi böyle diyor. İzmir'deki havalimanının hali neydi? İzmirli kardeşim bunu görmüyor musun? Biz söz veririz yaparız ama Bay Kemal konuşur. Biz Hatay'a gidiyoruz. Sanatçılarımızla sporcularımızla beraber Reyhanlı'ya geçiyoruz. Aman yarabbi bay Kemal çıldırdı. Sizin orada ne işiniz var diyor. Hakaret üstüne hakaret.
Bay Kemal, ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen, bizimle beraber Mehmetçik'ini moralize etmeye çalışan o askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın? Edep yahu derler, edep. Senin yapman gereken bu cephelerden hangisine gidip askerimizle birlikte oldun. O teröristlerle birlikte olur. Onlarla birlikte elele yürüdü. O ancak ondan anlar. Biz ise Mehmedimizle birlikte oluruz. Dünyanın her yerinde sanatçılar zaman zaman askerlerle birlikte olur.
NTV
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