Erdoğan: 3 bin 603 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlenen operasyon ile ilgili yaptığı açıklamasında 3 bin 603 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de kontrol sağlandı.Bugüne kadar 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi.Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz" dedi.
Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ile ilgili tarihi de veren Erdoğan, "18 ay öne çektik ve 18 Mart 2022'de açacağız" dedİ.
Gelibolu'da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuştu. Afrin'de bugüne kadar 3 bin 603 terörsitin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: 103. Yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte ya ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İstiklal Mücadelesi eşsiz bir destandır.
Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur. Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır.
Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımıza verdiği cesaretle, Osmanlı'nın yeniden bir filiz vermesine sebep olmuştur. Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır.Çanakkale bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır.
Çanakkale demek yokluklar ve zorluklar karşısında yılmamak demektir. Onca vahşete rağmen insanlık ve adaletten vazgeçmemek demektir. Türk milleti olarak vatan ve hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir. Türk milleti 'Ya İstiklal Ya Ölüm' kararını vererek geleceğine de koşmuştur. Bunun için her fırsatta, tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale bizim ilham kaynağımız.
Afrin'de o tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık.
TRT
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