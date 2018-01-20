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Erdoğan 6 ay süre verdi!

Erdoğan 6 ay süre verdi!.17916
  • Giriş : 20.01.2018 / 11:15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyum yasası konusunda talimatı verdi.

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Erdoğan 6 ay süre verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin vesayet odakları sebebiyle yaşanan sıkıntı ile ilgili harekete geçti ve uyum yasası konusunda talimatı verdi.

Bu süre Meclis tatile girmeden doluyor. Türkiye'nin vesayet odakları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Erdoğan, "Biz Anayasa Değişikliği ile vesayet odaklarını kaldırdık. Şimdi kurumsal olarak kaldıracağız. Onun için uyum yasaları vesayeti kaldıracak şekilde hazırlanmalı" dedi.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uyum yasalarının daha hızlı TBMM'den geçmesini sağlamak için İçtüzük'te bu yönde bir değişiklik yapılması da önerildi. Bu konu gelişmelere göre daha sonra ele alınacak.

'ÜST DÜZEY' TANIMI: AK Parti'nin komisyonları çalışmalar için kolları sıvadı. Personel reformu komisyonunun öncelikli olarak anayasaya yazılan "üst düzey yönetici"den neyin kastedildiğine ilişkin bir tanım yapacak. Prensip olarak genel müdür ve üstü yöneticiler, kaymakam, vali, büyükelçi, kurum başkanı pozisyonları Cumhurbaşkanı ile gelip Cumhurbaşkanı ile gidecekler. Bu kadroların altında kalan kariyer bürokratları ise sürekli devlet memuru olarak görev yapacak.

MAAŞ DÜZENLEMESİ: AK Parti'nin uyum yasaları kapsamında kamudaki ücret politikasını da masaya yatırması bekleniyor.

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