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Erdoğan'a 2 yeni danışman

Erdoğan'a 2 yeni danışman.15496
  • Giriş : 09.08.2018 / 08:28:00

Cumhurbaşkanı danışmanlığına dair atama kararları yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları belli oldu. İki bakanın yardımcıları ve Cumhurbaşkanı danışmanlarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı danışmanlıkları ile Tarım ve Orman ve Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

BAKANLIK EN ÜST YÖNETİCİSİ

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile bakanlar kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakamından, bakan yardımcıları ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakamından bakanlık en üst yöneticisi sayılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakamından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakamından bakanlık en üst yöneticisi sayılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince uygun görüldü.

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