Erdoğan'a 'diktatör' diyen sunucu kovuldu
Tayland'da yaşanan skandal sonrası çarpıcı bir karar alındı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen Taylandlı sunucu Phitaphon Eariyakun kovuldu.
Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Millî Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör" nitelendirmesinde bulundu.
TAYLANDLI MÜSLÜMANLAR HAREKETE GEÇTİ
Sputnik'in aktardığına göre yaşananlar sonrası Tayland'da faaliyet gösteren Barış İçin Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti.
BÜYÜKELÇİDEN ÖZÜR DİLEDİ
Bu sözlerin ortaya çıkması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü. Eariyakun, kullandığı skandal ifadelerden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.
TRT
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