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Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı.17077
  • Giriş : 21.12.2017 / 11:31:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 2 kişiyi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bilişim ve siber suçların tespiti ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.F. ile F.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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