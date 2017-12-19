Erdoğan'a İngiltere'den telefon!
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngitere Başbakanı Theresa May ile Kudüs ve bölgesel sorunlarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimiyle ortaya çıkan gerilimin bölge açısından endişe verici olduğu ifade edilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, barış süreci için iki devletli çözümün en akılcı yol olduğunun İsrail hükümeti tarafından da idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.
Görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı hazırlanan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmesine de değinildi.
İki lider, bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacak yeni gerilimlerden uzak durulması ve sorunun çözümü için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
SABAH
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