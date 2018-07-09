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Erdoğan'a Kudüs çağrısı!

Erdoğan'a Kudüs çağrısı!.32147
  • Giriş : 09.07.2018 / 11:22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kudüs ile ilgili çağrı geldi.

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Filistin'de 88 yaşındaki yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Emine Darviş Kanan, Erdoğan'a 'Kudüs size emanet. Kudüs'ü kurtarın' dedi.

Filistinli kadın mesajında, "Ben Emine Abdullah Darviş Kanan, 88 yaşındayım. 1948’de İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından ailemle mülteci olarak köyümüzden yola çıktık. Babam Türk ordusunda 40 sene hizmet etmişti, Türk ordusunu adil olduğu için çok seviyordu. Türkler ile Filistinlilerin kanları birbirine karıştı. İngiliz ordusu 1945’te kentimize gelmişti, babam onları gördüğünde çok ağlamıştı. Ona sordum, ’neden ağlıyorsun’ dedim. Babam, ‘Kızım Türkler gittikleri için ağlıyorum.’ dedi bana” ifadelerini kullandı.

"KUDÜS SİZE EMANET"

Filistinli kadın, Recep Tayyip Erdoğan’a mesajını ise; “Kudüs size emanet. Onu yalnız bırakmayın. Hepimiz onu kurtarmak için askeriz. Kudüs Müslümanlara aittir. Erdoğan sizden rica ediyorum Kudüs’ü kurtarın.” dedi.

TÜRKİYE

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