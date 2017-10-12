Erdoğan'a 'milli' koruma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirilerinin ardından verdiği talimatla birlikte ilk adım Cumhurbaşkanlığı korumalarından geldi. Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları o silahı bıraktı.
Bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekatçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.
MPT76 NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.
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