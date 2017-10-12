Facebook Twitter Rss

Erdoğan'a 'milli' koruma!

Erdoğan'a 'milli' koruma!.10299
  • Giriş : 12.10.2017 / 19:59:00

Erdoğan'ın talimatının ardından Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirilerinin ardından verdiği talimatla birlikte ilk adım Cumhurbaşkanlığı korumalarından geldi. Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları o silahı bıraktı.

Bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekatçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.

MPT76 NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.

Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a kritik telefon!

Flaş iddia! PKK'lı teröristler Kerkük'te!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!

AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için kovuşturma izni

Sedat Peker ifade verdi!

Sedat Peker ifade verdi!

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker ifade verdi.

 

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.

2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak!

2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak!

Yapılacak olan sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak.

 

Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!

Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!

Tüpraş'ta meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya