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Erdoğan'a o vekalet edecek

Erdoğan'a o vekalet edecek.16687
  • Giriş : 10.07.2018 / 08:22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vekalet edecek isim belli oldu.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay'ın vekalet edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet  etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette  bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi  uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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