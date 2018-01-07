Erdoğan'a seslendi: Size minnettarım
İstanbul Balat’ta bulunan Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi), 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı.
Açılış törenine katılan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, kilisenin açılış töreninde konuşarak katılımcılara, "Karşınızda dünyada emsali görülmemiş bir muhteşem kilise bulunuyor. Hemen Haliç Körfezi'nin yanı başında dinimiz temsil ediliyor, dinimize saygı gösteriliyor" diye seslendi.
Borisov, Bulgaristan'ın 1 Ocak'tan itibaren AB dönem başkanlığı yaptığına değinerek, Bulgaristan'ın her zaman hem İslam hem Hristiyan alemiyle mükemmel ilişkiler tesis etmek istediğini söyledi.
"Minnettarım size Sayın Cumhurbaşkanı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilisenin yeniden canlandırılması için destek istediklerini ve Erdoğan'ın bu konuda verdiği sözü yerine getirdiğini anlatan Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Borisov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz vermişti ve bugün bu sözünü yerine getiriyor. Minnettarım size Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.
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