Erdoğan'a suikast davası sürüyor
15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkıştığı darbe girişimi sırasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oteline saldırı yapan cuntacıların yargı süreci devam ediyor.
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam ediliyor.Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmaya, sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.Sanıklar ve yakınları ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Murat Dağlı esas hakkında savunmasını yapmak için süre talebinde bulundu.Dağlı, yakalanan sanık Özcan Karacan'ın huzurda dinlenilmesinin ardından savunma yapmak istediğini belirterek avukatıyla görüşme yapamadığını, tarafına yeniden ek süre verilmesini talep etti.Sanık Özay Cödel ise bazı tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki savunmasını yapmak istediğini ifade etti.Mahkeme heyeti, sanıkların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.
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