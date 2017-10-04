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Erdoğan'a suikast davasında karar!

Erdoğan'a suikast davasında karar!.21609
  • Giriş : 04.10.2017 / 14:41:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı.

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Darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ın 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele yaptığı baskından yargılanan cuntacılar için karar çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklanıyor. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ve Şükrü Seymen delil yetersizliğinden beraat etti. FETÖ terör örgütü lideri Gülen ve 2 sanığın dosyası ayrıldı. 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat ayından bu yana görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında karar çıktı. 43’ü tutuklu 2'si firari toplam 46 sanıklı davada mahkeme heyeti suikast girişiminde bulunan ilk etapta 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme başkanı 30 sayfalık kararı okumaya devam ediyor.

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