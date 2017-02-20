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Erdoğan'a 'suikast timi' böyle geldi!

Erdoğan'a 'suikast timi' böyle geldi!.14204
  • Giriş : 20.02.2017 / 10:01:00
  • Güncelleme : 20.02.2017 / 10:01:45

Erdoğan'a suikast planlayan hainlerin davası bugün başlıyor.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskın yaparak 2 polisin şehir edildiği kanlı olaya ilişkin dava bugün Muğla'da görülemeye başlanıyor. Duruşma öncesi alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Son dakika: Erdoğana suikast timi mahkemeye böyle getirildiMuğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast girişiminde bulunan timin yargılanacağı dava az sonra başlayacak.

Duruşma için Muğla Ticaret Odası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik için 450 polisin görev aldığı öğrenilirken çatılarda da keskin nişancılar bulunuyor.

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