Erdoğan'a tebrik telefonları geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar sayılırken öte yandan Tayyip Erdoğan'a da tebrik telefonları gelmeye başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
ALİYEV'DEN TEBRİK
Azerbaycan Lideri İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.
Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki sonuçlarından dolayı tebrik etti.
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