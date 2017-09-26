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Erdoğan'a ulaşamıyorum diyen Barzani'ye yanıt

Erdoğan'a ulaşamıyorum diyen Barzani'ye yanıt.20934
  • Giriş : 26.09.2017 / 11:51:00

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Neçirvan Barzani'ye cevap verdi.

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Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu ortalığı karıştırdı. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Neçirvan Barzani'nin konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşamadığı sözleri hakkında konuştu.

Çelik, "Ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyorsa demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız buna uygun bakmıyor demektir. Mesut Barzani, Neçirvan Barzani Türkiye ile direkt iletişim kanallarına sahip kimseler. Her zora düştüklerinde Türkiye yanlarında oldu. Neçirvan Barzani'ye şunu söylemek lazım. Neden bu kararı almadan önce Türkiye ile iletişim kurup da istişareler yapmadınız. Bu kararı almadan önce Türkiye'nin nasıl tepki göstereceğini neden ele almadınız. Bu kararla ilgili açıklama yapmadan önce neden Türkiye'ye gelip bir istişare içine girmediniz. O zaman yüzlerine daha detaylı şekilde görüşlerimiz aktarılırdı. Kararı aldıktan sonra biz ulaşmaya çalışıyoruz meselesi şimdiye kadar oluşturulan iletişim biçimine aykırı. İş işten geçtikten sonra Neçirvan Barzani'nin bu yaklaşımının olumlu bir katkısı olmayacaktır.

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