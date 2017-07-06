Erdoğan'a yeni başdanışman!
Yeniden AK Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan oldu. Karahan, TÜBİTAK'ta görev yapıyordu.
Doç. Dr. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.
Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kurumlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün dekanlık görevini yürütüyor.
MİLLİYET
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