Erdoğan'a yolculuğunda F-16'lar eşlik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti. Erdoğan'a yolculuğu sırasında F-16 savaş uçakları eşlik etti.
Hakan Çelik, Cumhurbaşkanlığı Tur Uçağı'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının eşlik ettiği anı fotoğrafladı ve "F-16 savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan Tur Uçağı'na Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti. Allah devlete, millete zeval vermesin." notuyla paylaştı.
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