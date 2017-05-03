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Erdoğan'a yolculuğunda F-16'lar eşlik etti

Erdoğan'a yolculuğunda F-16'lar eşlik etti.7639
  • Giriş : 03.05.2017 / 17:22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğunda F-16'lar eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti. Erdoğan'a yolculuğu sırasında F-16 savaş uçakları eşlik etti.

Hakan Çelik, Cumhurbaşkanlığı Tur Uçağı'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının eşlik ettiği anı fotoğrafladı ve "F-16 savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan Tur Uçağı'na Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti. Allah devlete, millete zeval vermesin." notuyla paylaştı.

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