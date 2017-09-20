Erdoğan'dan ABD'de net cevaplar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki bir forumda açıklamalarda bulundu.
New York'ta Bloomberg Küresel İş Forumu'nda konuşan Erdoğan, soruları yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Suriye'de olaya müdahil olmak zorunda kaldık.
Demokrasiye inanmış bir ülkenin, terör örgütüne destek vererek terörle mücadele etmesini anlamıyorum.
İnsanlar ölüyor ama ses yok! Buna karşı tavrımı koymak zorundayım.
Bir başka terör örgütü ile işbirliği yapılarak terör örgütü ile mücadele edilir mi?
Rusya ile görüşmeler oldu. Rusya ile yaptığımız görüşmelerde neticeye varıyoruz diyebiliyorum. 2000 kilometre karelik alanda sükûneti sağladık. Orada yaşayan halk, Türkiye'den topraklarına dönme imkanı buldu.
AB verdiği sözleri tutmadı. 6 milyar euro vereceklerini söylediler, 800 milyon dolar geldi.
Yarın Trump ile görüşmemizde, umarım aynı konularda birleşir birlikte adım atarız.
Suriye'ye yardım eli uzattık. Suriyelilere bakıyoruz, bakmaya devam edeceğiz. Çok farklı çıkış yollarını arıyoruz, aramaya da devam edeceğiz.
Suriye'de bir başka terör örgütü de var. Türkiye'deki PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu. PYG, ABD'nin DEAŞ terör örgütüne karşı birlikte mücadele verdiği bir terör örgütüdür.
Kuzey Suriye'ye gelen bu silahların yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir? Biz şimdi bu silahların seri numaralarını alıyoruz.
Sayın Bush döneminde aynı durumu yaşadık. O zaman da bize aynı şeyler söylendi. Dendi ki, "Verilen destek ve seri numaralar elimizdedir. Biz buradaki mücadeleden sonra buradan çekilip o silahları alacağız.
Bizim dayanışmamızın ötesine bu terör örgütleri ile yapılan dayanışmalar giremez.
MGK'da ne gibi yaptırımlar uygulayacağımıza karar vereceğiz
Irak asla parçalanmamalı dedik. Bugün biz aynı noktadayız. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız.
Hedef şudur. Bir defa kesinlikle Irak'ta böyle bir bağımsız devlet ilanına biz taraf değiliz, asla olamayız. Orada Türkmenler var, Araplar var. O birlikteliği bozmaya kimsenin hakkı yok. "16 yaşından beri benim hayalimdi" Benim 16 yaşındaki siyasi anlayışımla 63 yaşımdaki siyasi hayalim aynı değil, aynı olamaz.
(Barzani için) Kendini yalnızlığa doğru itmiştir. İsrail'den başka yanında kimse yok. Tüm dünya ülkeleri bu teze, bu anlayışa karşıdır. Temenni ederim ki ayın 25'ine kadar sayın Barzani ve ekibi bu yanlış karardan vazgeçerler ve Kuzey Irak yönetimi çalışmasına devam eder.
Biz NATO ülkelerinden istediğimiz silahları alamıyorsak başımızın çaresine bakacağız.
Balistik füzelerle ilgili atmamız gereken adımlar da var. Türkiye'yi korumak görevimiz.
İstediğin silahı NATO ile ittifak olduğun ülkeden alamayacaksın. Bu ne ile izah edilebilir?
Rusya ile bir olumsuzluk yaşadık. Şuan 36 milyar dolar bir ticaret hacmine yaklaştık. Bu sene sanıyorum ki turizm anlamında da Almanya'yı geçmek suretiyle Rusya birinci sırada olacak. Moskova ile aramızdaki mesafe 2-2.5 saat. Perşembe günü de bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Suriye'de neler oluyor bunları konuşacağız. İdlib'de bazı sıkıntılar oluyor, bunları konuşacağız.
Bir çatışmasızlık bölgesi olarak İdlib halledildi. Bütün bunları ÖSO ile bizim askerlerimiz yapıyor. İdlib'in çocukları bunca sıkıntıya rağmen okula gidiyor. Sınırın dışında Rusya'nın koruma kuleleri var içerde de Türkiye'nin koruma karakolu var.
Şuan burada en üst düzeyde temsili askerimiz yapıyor. Sınırda hazır halde bekliyorlar.
AVRUPA BİRLİĞİ KONUSU: SİYASİ BİR AMBARGODUR, BİZE YALAN SÖYLEDİLER
Türkiye gayri resmi olarak müracatını yaptı. 54 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor. Türkiye'ye uygulanan aslında siyasi bir ambargodur bu. Hiçbir ülkeye böyle bir yaklaşım uygulanmamıştır. Vizede bu yalanı söylediler. Mülteciler meselesinde "3 milyar avro" vereceğiz dediler. Bunu bize değil mültecilere verecekler. Dürüstlük nerede? Yok. Türkiye şimdi müzakere masasında. Sarkozy Fransa'nın, Merkel Almanya'nın başına geldiler. Ne zaman Sarkozy geldi, Merkel geldi... Fasıllar aç kapa olarak yapılıyordu önceden. Fasıl aç-kapamayı kapattılar. Fasılları açıyorlar, kapama yok. 15 fasıl vardı bunu 35'e çıkardılar. Bunlar sadece Türkiye'ye alınan önlemlerdi. Juncker'i ben iyi tanırım.
Onlar bize kapıyı kapatsın biz kararı rahat veririz. Onlar istiyor ki "Türkiye buradan kaçsın" Yok, biz minderden kaçmayız. Onlar kararını versinler biz kararımızı kolay veririz.
TUTUKLULAR
Hapiste dediklerinizin çoğu gazeteci değil, bunlar terörist. Bunların çoğu bombalamaya, hırsızlığa girmiş. 'Gazeteciyim' demekle gazeteci olunmuyor. Yargı makamı bunlarla ilgili kararı veriyor. Çıkması gerekenler varsa bunlar çıkar. Birçoğu ajanlık görevi yapıyorsa...
Sayın Trump'a hakaret edenler içeride değil diyorsunuz. Bana hertürlü hakaret yapanların siz sayısını biliyor musunuz? Ben her zaman sabretmişimdir. Bunlar teröre karışmışlardır. PKK terör örgütünün içindedirler birçoğu ve içindedirler. Birçoğu FETÖ terör örgütünün içindedir. Yargıya müdahale edemeyiz. Ben 16 Mayıs'ta buradaydım. 16 Mayıs'ta buraya geldiğim zaman yanımdaki korumalar, PKK'lı göstericiler , siz onlara aktivistler diyorsunuz, polisin onlara müdahale etmediğini gördük. Büyükelçilik rezidansında da yakın mesafeden eylem yapıyorlar ve polisin engellemediğini gördük. Benim korumaların duruma müdahil olmak zorunda kaldılar. Bakın çok ilginç... Onlardan kimseyi içeriye almadılar, benim korumalarım hakkında inceleme başlattılar. Bunlar hakkında soruşturma açıyorlar. Neredesin sen ABD yargısı? Sayın Trump ile bunu görüştük, "Takipteyim" dedi. Bu kararı veren savcının kimliğini gayet iyi biliyoruz. Bu alınan kararın ne denli yanlış olduğunu sayın Başkan'a söyledim. Temenni ederim ki bu yanlış düzelir.
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