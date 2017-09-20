Erdoğan, ABD kanalında ABD'yi eleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri kanalında yaptığı açıklamasında ABD'yi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye yaptığı yardımlar üzerinden eleştirdi.
Erdoğan "Biz paramızla alamazken, siz terör örgütüne veriyorsunuz." dedi. Röportaj sırasında FETÖ'cülere 'terörist' ifadesini kullanmayan muhabiri uyaran Erdoğan, "Teröriste, terörist deyin" ifadeisini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Üst düzey yetkililerle yoğun bir diplomasi trafiği içinde bulunan Erdoğan, ABD kanalı PBS kanalında yayınlanan "News Hour" programının yapımcısı Judy Woodruff'a mülakat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan röportajda, ABD'nin DEAŞ'a karşı mücadeleyi bahane ederek PKK/PYD'li teröristlere yaklaşık 1480 TIR göndermesine değindi. Erdoğan, ABD Kongresi'nde korumalara silah satışını sağlayan yasanın geri çekilmesine de tepki gösterdi.
"BİZ PARAMIZLA ALAMAZKEN SİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİYORSUNUZ"
Kararına inanamadığını söyleyen Erdoğan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken, siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD SİLAH SATIŞ BİLDİRİSİNİ GERİ ÇEKTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü kongreye verdiği silah satış bildirisini geri çekmişti. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için yılın başında ABD'li bir silah şirketi ile yapıldığı belirtilen 1.2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması rafa kalkmış oldu.
TERÖRİSTLERE GİDEN SİLAHLARIN TOPLAM FİYATI 2,2 MİLYAR DOLAR
Amerikan Foreign Policy Dergisi’nde yayımlanan iddiaya göre ABD, Suriye’de DEAŞ’a karşı YPG ve benzer örgütlere 700 milyon dolarlık silah yolladı. 5 yılda 2.2 milyar dolara ulaşacak..
MUHABİRE 'TERÖRİST' UYARISI
Erdoğan, röportaj sırasında Woodruff'un 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir sorusunda FETÖ'cülere 'terörist' ifadesini kullanmamasına tepki göstererek muhabiri uyardı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle siz teröriste neden terörist demiyorsunuz, bunu merak ediyorum. Önce teröriste terörist deyin.
İkinci olarak, ülkemizde hükümeti devirmeye yönelik süreçlerin içerisinde yer alan birçok birey, hukuk çerçevesi içerisinde yargılanıyor çünkü bu kişiler emniyetin, ordunun içine sızmışlardı.Ordunun üniformasını giyiyorlardı ancak zihinlerinde kendi terörist ajandaları vardı. Polise ve bakanlıklara sızmışlardı. Bunların arasında pek çok üst düzeye gelmiş isim vardı. Tüm bu kişiler yargının elindedir ve kararı yargı verecektir."
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