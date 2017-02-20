Erdoğan, ABD'li senatörle görüştü
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen senatör John McCain, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Kritik görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.
Görüşme 20 dakika sürdü. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım’ın ABD’li senatör ile ayrıca bir görüşme yapmayacağı belirtildi.
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