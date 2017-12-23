Erdoğan: ABD yalnız kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs kararı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yanlış kararı nedeniyle yalnız kaldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi ne katılıyor Erdoğan konuşmasında, "128 ülke bizimle birlikte hareket etti. İstediğiniz kadar zengin olun, ne oldu?" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
İnlere girseler inlerine gireceğiz. Bunu ne zamandır söylüyorum biliyorsunuz. Girmedik mi? Girdik.
Türkiye olarak Kudüs'ü eli kanlı katillerin insafına terk etmeyeceğiz. Siz tekerlekli sandalyesinde gazi olan Filistinli gençlerin Gazze'nin Kudüs'ün Ramallah'ın yanında oldunuz.
'TARİHLERİNİN EN BÜYÜK HEZİMETLERİNİ YAŞADILAR'
Yemen'in de desteği ile Türkiye olarak konuyu BMGK'ya taşıdık. Oylama öncesi tehditler dolarlar hamdolsun bir işe yaramadı. Korku imparatorluğunu kuracaklarını düşüneler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar.
ABD ve İsrail mahşeri vicdanda mahkum edildi. Dünyada parayla satın alınamayacak değerlerin olduğu son oylamayla bir kez daha belli oldu.
Biz her zaman ne diyoruz 'mert direnir namertler kaçar'. 'Korkaklar zafer anıtı dikemez.'
Utanmadan şahsım ve ülkemize ilgili densiz ifadelerde bulunuyorlar. Kimi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Edep bilmez diplomasi bilmez densizlere aldırmadan hakkımızı koruyacağız. Kudüs'teki tüm halkların haklarını biz savunacağız.
ABD VE İSRAİL'İN TEHDİTLERİ İŞE YARAMADI
İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.
BİZİMLE HAREKET ETTİLER
128 ülke bizimle birlikte hareket etti. İstediğiniz kadar zengin olun, ne oldu?
20 YIL ÖNCE BURADAYDIM
Ben Şırnak'ın bataklıklar içinde olduğu dönemi de bilirim. 20 yıl önce de geldim. Benim kadar bilmeyenler de var. Cizre'yi de bilirim, burayı da bilirim. Bizim sizi sevdiğimizi unutmayın."
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