Erdoğan açıkladı! Müzik üniversitesi açılıyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanat ve eğitime dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, YÖK Başkanı'na seslenerek kurulacak müzik üniversitesi için hazırlıkların başlaması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kültür sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi mümkün değildir. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri, az önce de ifade edildi ama ben de ifade edeceğim, edebiyat alanında Mustafa Kutlu'ya, tarih alanında Kemal Karpat'a, müzik alanında Erol Parlak'a...
(Erol Parlak) Az önce ifadeleriyle bize önemli bir yük yükledi. YÖK Başkanımız hazırlıklarını ona göre yapsın, bir müzik üniversitesi kurma noktasında adımlarımızı atalım. Sinema alanında Şener Şen'e, geleneksel sanatlar alanında Feridun Özgören'e verilmiştir. Vefa ödülü için de Süheyl Ünver belirlenmiştir.
Sizin askeri siyasi gücünüz yoksa kültürünüzü, sanatınızı geliştirmekte zorluk çekersiniz. Bu hakikat hem bedihi hem popüler kültür sanat alanları için geçerlidir.
Yeni devletimizi kurarken kültür sanat alanında bana göre yanlış bir strateji uyguladık. Kültür sanatta -üzülerek söylüyorum- kopya çektik, taklit ettik, onları da eksik yaptık, mevcuda sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ne özü ne şekli itibariyle dünyaya söyleyecek bir sözü olmayan bir ülke tehlikesi ile karşı karşıya kaldık.
Bu demek değildir ki hiç güzel şeyler yapamadık. Ama bunlar çok sınırlı kalmıştır. Siz kendi mimarinize sahip çıkmazsanız kendinizi gecekondulara ve çirkin binalara mahkum olmuş bulursunuz. Siz kendi edebiyatınızı, sinemanızı üretecek zemini inşa edemezseniz dar bir alana sıkışıp kalmış bir kültür sanat iklimini geçemezsiniz.
Türkiye'nin geçtiğimiz 14 yılı tarihi başarı hikayeleriyle doludur. Mutlaka eksik ve aksaklıklar vardır. Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmamaktan üzgünüm. Biri eğitim diğer kültür sanat. Bu iki alanı önceliklerimizin en başına çıkaracağız."
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yüksek yargı başkanları, akademisyenler, sanatçılar ve basın temsilcileri katıldı.
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