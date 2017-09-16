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Erdoğan açıkladı! O sınav kalkıyor

Erdoğan açıkladı! O sınav kalkıyor.15491
  • Giriş : 16.09.2017 / 09:11:00
  • Güncelleme : 16.09.2017 / 09:15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG sınavları ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin büyük hırsla çalıştığı TEOG sınavlarının kaldırılacağını belirtti. Erdoğan, sınav sistemleri ile ilgili açıklama yaptı ve öğrencilik hayatı boyunca alınan başarı üzerinden lise ve üniversite okunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan TEOG'un kalkmasının gerektiğini bilirterek şunları söyledi;

"TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik ya. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün, gelirsin üniversite sırasına girersin üniversite imtihanına, başarı durumuna göre de girmen gereken yere girersin. Bindirilmiş kıtalara dönüyoruz ya olmaz. Ve bir de anneler babalar da çocuğu kursa gönderecek, bilmem ne yapacak... Yapmamız gereken şey nedir, okullardaki seviyeyi yükseltmektir. Dedim ki hafta sonlarında takviye dersleri verelim. Öğretmenlerimize de bunun karşılığında bedel ödeyelim. Gidip birilerine avanta sağlayalım böyle bir şey olmayacak. Bunu da Nabi Bey’in döneminde başlattık, aynı şekilde yürümesi lazım. Birilerini ihya etmemimin anlamı yok." 

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