Erdoğan açıkladı! Operasyon sinyali!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde'de gerçekleştirdiği mitingde Kandil operasyonu hakkında açıklama yaptı.
Erdoğan, "Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
24 Haziran’da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız?
Bay Kemal ne dedi? Afrin’de ne işimiz var. Ya sizinle bu ülke yönetilmez? Ülkemize saldıranlar karşısında, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz.
Şu ana kadar sadece Afrin’de 4500’ün üzerine çıktık.
Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi.
Bu millet hainlerin tepesine hiç ummadığı anda inen güçlü bir devlettir. Yurt dışına kaçan 80’in üzerinde FETÖ’cü alçağı paketleyip adalete teslim ettik mi?
Bay Kemal terörün desteklediği kişileri koluna takıp Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Bay Muharrem de terörün desteklediği partinin başkanını sözde o da Cumhurbaşkanı adayı şu an da gidip Edirne’de ziyaret ediyor.
Şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil’i ülkemiz ve milletimiz için bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz.
DİĞER HABERLER
Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz ederiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında konuştu.
Akşener: Suriyelileri ülkeden yollayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Suriyelilerle ilgili vaatte bulundu.
Ankara'dan Avusturya'ya sert tepki
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı'na seslendi.
Bahçeli'den darbe girişimi iddiası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişimi ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan İnce'ye istifa çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını yorumladı.
Bahçeli sert çıktı: Hiç biri sağ kalmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olası darbe girişimi hakkında konuştu.