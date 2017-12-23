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Erdoğan açıkladı: Yasakları kaldırıyoruz

Erdoğan açıkladı: Yasakları kaldırıyoruz.18791
  • Giriş : 23.12.2017 / 14:44:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de katıldığı programda bahar ayından itibaren yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını belirtti. Erdoğan, vatandaşlardan da yaylalara çıkmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Hakkari teşkilatın da görev alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkarili kardeşlerimizin kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. 2019 seçimlerin da Hakkari AK Partiye sahip çıkacaktır.

Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

İşsizlikten şikayet ediyorsak bunun sebebi terördür. Hakkari de 1 KM bölünmüş yol vardı biz buna 85 KM bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimizde bir çok insanın rüyasında göremeyeceği bir havalimanı inşaa ettik.

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