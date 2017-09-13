Erdoğan açıklıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapıyor.
Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde yeni bir imtihan var, 2019 seçimlerinde asgari yüzde 50 artı 1 oya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Belediyecilikte de rakiplerimizle değil kendi kendimizle yarışıyoruz. Kendimizi rakiplerimize göre ayarlamaya kalkarsak yaptıklarımızın yarısını bile yapamayız. Önümüzdeki seçimlerde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Milletimizle olan güçlü bağımızı tabandan gelen siyaset hikayemize borçlu olduğumuz bir gerçektir. Belediyeciliğin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığını aynı zamanda gönülleri de yapmaktan geçtiğini gördük. Biz bu anlayışla yola çıktığımız için şehirlerle birlikte zihniyeti de değiştirdik.
Gencine güvenemeyen siyasi partiler gencine güvenen AK Parti'yi görmüştür. Biz gencimize inandık, inanıyoruz. Bu tablo bizim de AK Parti olarak hem kurumsal hem bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Her seçim döneminde parti teşkilatında ve belediyelerde yenilenmeye gittik.
"EN VASAT ARKADAŞIMIZIN PERFORMANSI MUHALEFETİN YILDIZLARINDAN İLERİDİR"
Bizim partimizdeki en vasat arkadaşımızın performansı muhalefetin yıldızlarından çok daha ileri düzeydedir. Bizim ölçümüz diğer partiler ve onların belediyeleri değildir. Darbecilerin karşısına yürekleri ve bedenleri ile hem de ellerindeki tüm imkanları ile dikilen belediye başkanlarımız ve çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
"DAVA KALICI İSİMLER FANİDİR"
15 Temmuz ihanetinin başarısızlığa uğramasında belediyelerimizin vatandaşımızla verdiği destansı mücadele önemlidir. Unutmayın dava kalıcı isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacak sadakatimizi davamıza göstereceğiz.
AK Parti çatısı altında milletimize hizmet eden bizler isimlerimizi tarihe yazdırdıysak ne mutlu bize. Biz kalıcı olana bakacağız.
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