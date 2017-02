Erdoğan'dan referandum mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Ata uçağıyla Kahramanmaraş'a geldi. Toplu açılış törenine katılacak Erdoğan, oarada halka hitap etti. Cumhurbaşkanı için yoğun güvenlik önlemleri alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde ne diyorlar; eski Türkiye daha iyiydi. Onların döneminde 25 günlük hükümetler kuruldu bu ülkede. O Türkiye bizi bitirmiştir. Siyasi çekişmelerin, ekonomik krizlerin anamızı ağlattığı o kabus günleri unutmadınız değil mi? Biz Türkiye'yi bu alacakaranlık kuşağından uzak tutmak için mücadele ettik. İnşallah 16 Nisan onların son umut kapılarını da kapatıyor" dedi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir. Diğer hizmetler gibi ülkemize yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini veriyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Bu şehrin insanları kendi iradeleriyle organize olmuş ve kendi bileklerinin hakkıyla düşmanı bundan 97 yıl önce 12 Şubat 1920'de bağırlarından söküp atmıştır. Sütçü İmam'ın attığı o ilk kurşunla Rıdvan Hoca'nın nefes vererek o harladığı hürriyet ateşini bayrağına ezanına yönelik her saldırıda tekrar yükseltmiştir. bugünde milletimize bir musibet gelirse buna en büyük tepki inanıyorum ki Kahramanmaraş'tan gelir. 15 Temmuz'da ülkemizin her köşesinde Sütçü İmam'dan bayrağı devralan Ede'ler Seymen'ler Dadaş'lar Gaggoş'lar kol geziyordu. Dün ülkemizi işgale gelen İngiliz'in Fransız'ın onların maşaları olan işbirlikçilerinin karşısına sadece yüreğimizle karşı çıkmıştık. Onların maşası olarak halkma silah çekenlere karşı aynı mücadeleyi verdik. 248 şehidimiz şehadet diyerek yürüdü. O rüku olmazsa eğilmez başlar diyerek yürüdü. Ve eğilmedi başlar. Onlar F16'larla saldırdı. Ama benim milletim sevgili kardeşlerim onlara taa Marmaris'ten hep beraber meydanlara diye mesajı gönderdiğimizde Türkiye'nin dört bir yanından halkım meydanlara yürüdü. Benim kardeşlerim tankların karşısına çıktı F16'lar bomba yağdırdı, şehit oldular. Onlar cennete yürüdüler. 2193 gazimiz vardı onlarda şehadet için yoldaydılar. Böyle bir milletin reisi cumhuru olmaktan daha güzel ne olabilirdi ki? Rabbim inşallah bizlere de o makamı ilahiyi nasip eder. Hep beraber bu ülkeyi muassır medeniyetler seviyesine kim ne derse desin isteseler de istemeseler de çıkaracağız. O günler yakındır.Hiç merak etmeyin biz bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece Rabbimin huzurunda rükuda secdede eğiliriz. Kardeşlerim Kahramanmaraş'a eli boş gelmek olmaz dedik. Bugün burada 569 milyon lira bedeli olan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. 16 Nisan'da evet dedikten sonra bu konu parlamentoda (idam) gündeme gelecektir. Parlamentodan geçmesi halinde bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. bir katili affetmek devletin yetkisinde değildir. Onu ancak onun varisleri affeder. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affeder. AB, Hans, George ne diyor? bunlar beni ilgilendirmiyor. Ahmet, Ayşe, Mehmet, Fatma ne diyor? Allah ne diyor beni bu ilgilendirir.Tarihi bir kararın arefesindeyiz. Aslında kökleri oldukça eskiye dayanan ancak Cumhuriyet döneminde de hiç bitmeyen yönetim sistemi arayışımız sonucunda yeni bir döneme gidiyoruz. Millet onayına dayalı Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiyoruz. Artık hükümeti doğrudan millet kuracak. Milli iradenin tecellisi üzerinde kara bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri inşallah tamamen kapanıyor. Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Dünya değişti,Türkiye değişti, o zaman doğan çocuklar delikanlı oldu, şimdi oy kullanacaklar. Ama bunlar yerlerinden bir milim kımıldamadılar.Son günlerde ne diyorlar; eski Türkiye daha iyiydi. Onların döneminde 25 günlük hükümetler kuruldu bu ülkede. Biz gelene kadar ki hükümetlerin ömrü ortalama 16 ay. Kardeşlerim işte o Türkiye bizi bitirmiştir. Siyasi çekişmelerin, ekonomik krizlerin anamızı ağlattığı o kabus günleri unutmadınız değil mi? Dedelerinin nüfus kağıtlarını alıp baksınlar! O Türkiye tek parti döneminin Türkiyesidir. CHP il başkanlarının valilik yaptığını bilir misiniz? Şimdi böyle bir şey olsa kıyamet kopar değil mi? Bu ülkeyi bunlar ileriye götüremediler, geri götürdüler. Bunlar o Türkiye'nin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar.Biz Türkiye'yi bu alacakaranlık kuşağından uzak tutmak için mücadele ettik. İnşallah 16 Nisan onların son umut kapılarınıda kapatıyor.2011'den beri anlattık ama her seferinde topu taca atarak bizi ve milletimizi kandırdılar. Şimdi yeni anayasa değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile tüm gücü millete teslim edince korktular. Bunların itirazı sisteme değil millete! Bunlar Tayyip Erdoğan'a değil millete karşı. Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir belge yok. Biz fani olanı değil baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için bunca mücadeleyi verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim. Türkiye'ye bunca hizmeti şahsımız için mi getirdik.Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir. Diğer hizmetler gibi ülkemize yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini veriyorum. Eğer milletim 16 Nisan'da evet derse, Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Şimdi birileri diyor ki; istediğiniz neyi yapamıyorsunuzda sistemi değiştiriyorsunuz. Bizden önce gelenler neyi yapamadılar! Mesele insan meselesi, bunun yanında sistemde güçlü olursa o zaman pick yaparsınız. Ama biz engellendik. Hamdolsun bir dönem aynı partiden Cumhrubaşkanı ve Başbakan olunca hızlandık. Ama öncesinde tökezlediler. Atama yapacaksınız olmaz derler! Cumhurbaşkanım neden olmaz? Tutturdu olmaz. Bir tanesinin hanımının başı örtülüydü ondan. Anlamakta zorlanıyorsunuz. Sonra çok daha farklı şeyler geldi. Bunlara rağmen buralara geldik. Bu işler şahıslara bağlı olmasın. Ülkenin geleceği kişilerin gayretlerine endekslenmesin diye uğraşıyoruz. Bugün kapı kapı dolaşıp sistemi engellemeye çalışanlar ilk Cumhurbaşkanlığı seçimde karşılarından destek isteyeceklerdir. Benim sizlerden ricam o gün geldiklerinde meydanlarda söylediklerini, Meclis'te yaptıklarını hatırlatınız. Marmaray'a karşı çıkanlar şimdi o yolu kullanıyor. Evet'te bereket var. Milletimiz her şeye karşı olmayı hayırlı sananlara itibar etmiyor. Ömürlerinde bu millet için hiçbir şey yapmayanlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ne olduğunu da bilmezler, kıymetini de bilmezler. Ülkenin başına musallat olan bu sistemde kendilerine yer bulamayacaklar. Bunun için tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet.Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir mucize değildir. Bu sistemin en net özelliği ekonomimiz ve demokrasi için lazım olan güven ve istikrar ortamını daha güçlü şekilde tesis edecek olmasıdır. Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek, meclis kanunları çıkaracak. Bu sistemde hiçbir güç diğerinin üstünde olamayacağı için yetki aşımlarını, karmaşaları artık yaşamayacağız."