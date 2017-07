Erdoğan: Adalet arayana bak

Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne tepki gösteren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini disipline sevk ettiğini hatırlattı.Belediye Başkanı iken hapse atılmam Ecevit’in başbakanlığı döneminde oldu. Başörtüsü yüzünden Kavakçı’yı Meclis’ten dışarı atan yine oydu... Adalet aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, rakiplerini disipline sevk ediyor, toplantıda kendisine karşı çıkanlar tekme Tokat dışarı atılıyor. Bu mu adalet!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi kapsamında gittiği Hamburg’da 12 ikili görüşme yaptığını belirterek “Ayaküstü görüşmeleri ise saymıyorum. Genel itibarıyla tüm görüşmelerden memnun ayrıldık. Dünya basınına da mesajlarımızı derli toplu verme imkânımız oldu” dedi.Erdoğan zirve dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı,Dediğiniz türden bir niteleme yapmak, alınganlığa sebep olabileceği gibi görüşmelerden netice almayı da zorlaştırabilir. O yüzden şahsen ben, yaptığım tüm görüşmelerden gerçekten istifade ettim, çok faydalı görüşmeler yaptım. Nitekim onlar da, memnuniyetlerini, görüşmemizin ne denli faydalı olduğunu bizzat ifade ettiler. ABD, Rusya, İngiltere dâhil tüm ülkelerle, üst düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldık. İnşallah bu süreçleri elbette bakan arkadaşlarımız da devam ettirecekler.Biliyorsunuz, önümüzdeki yıl Arjantin G-20’ye ev sahipliği yapacak. Antalya ’daki başarımızı bildikleri için de bize ‘Organizasyon konusunda yardımcı olur musunuz?’ diyorlar. Biz de kendilerine her türlü yardımı, desteği vermeye hazır olduğumuzu; arkadaşlarımız gerekli desteği pekâlâ verebileceklerini söyledik.Her iki liderle de Afrin ve çatışmasızlık bölgeleri dâhil Suriye konusunu en geniş kapsamda görüştük. Astana’yı görüştük, aynı şekilde Cenevre sürecini değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız, gerek ABD, gerek Rusya ile görüşmelerini devam ettirecekler. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Dünya Petrol Kongresi sebebiyle İstanbul ’a geliyor. Onunla da bu konuları detaylıca görüşeceğiz. Bu konular, Putin’le olan görüşmemizde de gündeme geldi. Konuyla ilgili arkadaşlarımız Rusya’daki muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecekler.Hangisiyle görüşüyorsak bize, ‘Bununla ilgili her türlü takibi yapacağız’ diyorlar. Tabii ki zaman zaman işin yargı boyutunu da önümüze çıkarıyorlar; ‘Bunların yargıda da takibini yapacağız ama belgeler gerekiyor’ diyorlar. Bu konuda Türkiye’deki davaların neticelenmesi, yargının hüküm vermesi büyük önem arz ediyor. Akabinde diğer ülkelere mahkeme kararıyla gidildiğinde işimizin daha da kolaylaşacağını düşünüyorum. Bununla birlikte işin yargı boyutunu beklemeye gerek görmeyen; ‘Türkiye’ye karşı duranlar bizim de karşımızdadır’ diyen ülkeler de var. Ama biz elbette bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.Daha önce de söyledim. Bunların adaletle alakalı olduklarını düşünmüyorum. Benim belediye başkanı iken hapse atılmam Ecevit’in başbakanlığı döneminde gerçekleşti. O zaman DSP Genel Başkanı olsa da neticede CHP’nin her şeyiyle sahiplendiği biridir Ecevit. Merve Kavakçı’yı hatırlatmıştım size. Başörtüsünden dolayı, ‘Bu kadını atın buradan dışarı’ diye haykıran kimdi o vakit? Ecevit! Adalet falan dinlemediler. Kavakçı’yı başörtüsü nedeniyle Meclis’ten dışarı attıkları yetmedi, elinden vatandaşlığını bile aldılar. Bu ülkede tüm bunları yapanlar onlar işte. Şimdi bunlar mı adalet arıyor? Kendi partisinde genel başkanlığa aday olmak isteyeni dahi hazmedemeyip hemen disiplin kuruluna sevk ediyor. Bu mu adalet? CHP grup toplantısında kendisine karşı çıkan eleştirel sesler kesiliyor, tekme Tokat dışarı atılıyor. Bunları yapan tutmuş adaletten bahsediyor. Yolculuk esnasında millete çektirdiği çileyi konuşmuyorum bile...AB’nin bu konuda yükümlülüklerini yerine getirdiğini maalesef söyleyemem. Bunu kendileriyle konuştuğumuz zaman ‘Yerine getirdik, getiriyoruz’ diyorlar ama doğru söylemiyorlar. Mesela 3 milyar avroluk taahhütleriyle ilgili olarak bunun finansını hazırladıklarından söz ediyorlar. Sayın Merkel’e dedim: ‘Bize böyle bir şey verilmiş değil. Finans olarak hazırladığınızdan bahsetmeniz bir şeyi halletmiyor. Zira böyle bir para gelmiş değil mültecilere.’ Proje diyorlar. Kendilerine açıkça söyledim: Biz proje safhasını çoktan geçtik. Şu anda projeyi görmek istiyorsanız, gelin Kilis ’e, Gaziantep ’e, Mardin ’ gelin... Bütün sınır boyunda konteynırları, çadır kentlerimizi gelin görün... Batılılar bu konularda sürekli manevra yapıyorlar, dediğim gibi dürüst de davranmıyorlar.TRT