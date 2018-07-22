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Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Erdoğan Afrika turuna çıkıyor.13693
  • Giriş : 22.07.2018 / 14:15:00
  • Güncelleme : 22.07.2018 / 14:11:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Temmuz'da Afrika turuna çıkıyor. Erdoğan, 28 Temmuz'da Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ziyaret vesilesiyle ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Erdoğan, 28 Temmuz’da Zambiya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Söz konusu ziyaret, Türkiye’den cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor.

TRT

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