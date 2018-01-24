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Erdoğan: Afrin'de 7-8 şehidimiz var!

Erdoğan: Afrin'de 7-8 şehidimiz var!.15602
  • Giriş : 24.01.2018 / 13:55:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu ve bölgede 7-8 şehit olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, Afrin'e düzenlenen harekata verilen Zeytin Dalı adına ilişkin "Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki, toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını attık" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yine tarihi bir hadiseyi tüm sıcaklığı yaşadığımız şu günlerde sizlerle dertleşmek üzere bir aradayız. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor. TSK'ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye'deki Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz. 

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