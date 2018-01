Erdoğan, Afrin'den sonra 2. adımı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sonrası ikinci adımı açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Afrin'den sonraki iki adımı duyurdu: Münbiç'i teröristlerden arındıracağız. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunu değerlendirirken "Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Mümbiç'i teröristlerden arındıracağız. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşı ise kendisini bu mücadelede bizim yanımızda olmalarını isteriz." dedi.Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Mümbiç'i teröristlerden arındıracağız. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşı ise kendisini bu mücadelede bizim yanımızda olmalarını isteriz. Düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletiz. Mehmetlerimiz ne diyorlardı? 'Afrin'e düğüne gidiyorum.' Hedef bu. Hepsinden öte bizim askerimiz şehadete gidiyor.Daha önceki gün, bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu gün atılan roketler Kilis 'te tarihi bir camimize ve sokaklarımıza düştü. Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa 'nın ilçelerine atılan daha başka roketler var. Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki şehirlere bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, roketler atılsa siz ne yaparsınız. Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur?Bizi Suriye konusunda eleştiren herkesi biraz da olsa vicdanlı olmaya, empati yapmaya, kendilerinin bizim yerimize koymaya çağırıyorum. Bu vesile ile Zeytin Dalı operasyonunda ve bu süreçte yapılan saldırılarda verdiğimiz tüm şehitlerimizi, hayatlarını kaybeden ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum.İki yıl önceki çukur eylemlerinde örgütün hedefi olan Kurşunlu Camii de bunlardan olmamış mıydı? 100'ün üzerinde kuran kursu yakılıp yıkılmıştır. YPG'nin, PYD'nin DEAŞ'ın İslam ile yakından uzaktan alakası yoktur. Sakın ha aldanmayın. Bunlar Allah tanımaz, İslam'ı tanımaz, Müslüman'ı tanımaz, çünkü acımasızca mümin kardeşlerimizi katleden katillerdir. Bunları Yasin Börü kardeşimizin katledilmesinde gördük. Terör örgütü kendisine ihale edilen proje gereği asırlardır İslam'la yoğrulmuş bu topraklarda her türlü alçaklığı sergilemiştir. Biliyorlar ki, onların panzehidir İslam'dır. Özellikle bunların ilim merkezlerini yok edelim ki, çok daha çabuk güçlenelim peşinde. Sabah namazına giderken sırtından vurulan imamlar, öğrencilerinin gözü önünde katledilen öğretmenler, kurşunlanan alimler, kanaat önderleri ve siyasetçiler bu politikanın bir sonucudur. Bunların hepsi de çok bilinçli eylemlerdir. Biz tarihi Çalık Camii'ni de aslına uygun şekilde restore ederek tekrar Kilisli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Düne kadar sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyerek devletimize meydan okuyanlar, şimdi uğradıkları düş kırıklığını yaşıyorlar. Yaşamaya da devam edecekler.