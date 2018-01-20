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Erdoğan: Afrin operasyonu başladı

Erdoğan: Afrin operasyonu başladı.17077
  • Giriş : 20.01.2018 / 15:02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenleyeceği operasyonun fiilen başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Rabiamızı anlamayanlar var. Kılıçdaroğlu anlamaz. Onun millet, bayrak vatan devlet diye bir derdi yok. O PKK'lı teröristlerle el ele kol kola varsın yürüyüş yapsın. O darbe gecesi kaçarak Bakırköy belediyesine sığınan birisi. Biz F-16’lar üzerimizden geçerken orada halkımızla milletimizle beraber ne yapacağımızın planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan izliyordu. Utanmadan ‘Tankların karşısına ben çıkarım’ diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul’a getirdiğin il başkanınla kim olduğun ortaya çıktı

Siz bir şarkısınız. Allah yol arkadaşlığımızı daim etsin. Sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Dışarıda büyük bir katılım var. Onları selamlamadan geçemezdim. Kuruluşundan bu güne kadar vazife yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü oluşumun adı terör örgütüdür. Yok sınır muhafızlarıymış... Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, PYD'dir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve dünyayı kandırmak için kırk takla atıyorlar. Biri 'Ordu kuracağız' diyor. Biri 'Böyle amacımız yok' diyor. Öbürü 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Mürekkebi kurumadan 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Bunların birbirinden haberi yok. Üstelik bir de 'Bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor' diye güya üste çıkıyor. Birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.  Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek.

Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve onların büyüttükleri elemanları geliyor. Yine bunların hakkına bölgede çalışacak ortak deyince kiralık katil ordusundan ibaret olan PKK geliyor. Terör örgütüne güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler.

Ben şimdi buradan bir şey söylüyorum. Batı'nın tüm ülkelerine sesleniyorum. Sizin bu 3,5 milyon sığınmacı ile ilgili bir derdiniz yok mu? bu insanlar ne yer, ne içer... bunlarla ilgili bir derdiniz yok mu? Siz bunlara karşı bugüne kadar ne yaptınız. Ülkemiz içinde nasıl insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorsak Suriye'yede aynı ilkeyi hayata geçiriyoruz. Suriye'de kimler işgalci?

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