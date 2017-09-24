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Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına geldi

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına geldi.23161
  • Giriş : 24.09.2017 / 15:23:00
  • Güncelleme : 24.09.2017 / 15:17:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına geldi

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütçüler'de bulunan AK Parti İl Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılayan arasında istifası gündemde olan İBB Başkanı Kadir Topbaş yer aldı.

Toplantı öncesi Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili meclis üyelerine gönderdiği mesajda herkesin toplantıya katılmasını istedi. Selim Temurci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli İBB meclis üyemiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 24.09.2017 pazar saat 13.00’te İl Başkanlığı’nda genel istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Gerekli katılımı göstermenizi rica ederim.”

TRT

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