Tarihi gün! Erdoğan imzaladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'ye üye olacak. AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'yle 27 Ağustos 2014'te partisine veda eden Erdoğan'ı genel merkezde Başbakan Binali Yıldırım karşıladı.
AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'yle 27 Ağustos 2014'te partisine veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından AK 979 gün sonra yeniden üye olarak dönüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" kuralının kaldırılmasının ardından bugün parti genel merkezinde düzenlenecek törenle AK Parti'ye üye olacak.
10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014'te yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu'na devrederek partisine veda etmişti. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı.
DAKİKA DAKİKA TARİHİ TÖREN
13.35 - Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Yıldırım'ın kürsüye çıkarken ağladığı görüldü.
13.33 - Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.
13.31 - Erdoğan üyelik beyannamesini imzaladı ve resmen AK Parti'ye üye oldu. Töreni yöneten Ak parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa taş şunları söyledi:
Bugün çok önemli bir gün. Partimizi ve ülkemiz açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. 16 nisan’daki halk oylamasıyla, maddelerden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden üyeliğinin yapılmasıyla ilgiliydi. Bugün tarihi anı yaşatan rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız üye beyannamesini imzalıyorlar.
13.29 - Konukların yerlerini almasıyla tören programı başladı.
13.25 - Erdoğan salona girerken Dombıra müziği çaldı. AK Partililer şarkıya alkışlarla eşlik etti. Salonda ağlayanlar dikkat çekti.
13.20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kapıda Başbakan Binali Yıldırım karşıladı.
13:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'den çıkış yaptı.
12:45 – Bakanlar ve Milletvekilleri salona alınmaya başlandı. Erdoğan'ın AK Parti genel merkezine gelmesi bekleniyor.
HÜRRİYET
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