Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin verdiği karar ve sınır ötesine düzenlenen harekat ile ilgili Reuters'a açıklamalarda bulundu.
AKPM'nn Türkiye kararıyla ilgili olarak "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı, TSK'nın dün gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında da ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ın harekat öncesinde bilgilendirildiğini söyledi. Erdoğan, bölge terörden arındırılana kadar operasyonların devam edeceğini de ekledi ve devamında 'Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında referanduma da değinerek Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin referandum sonuçları değerlendirme yetkisinin bulunmadığını söyledi ve ekledi: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok.
Reuters
DİĞER HABERLER
ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı
TSK'nın sınır ötesine düzenlediği operasyonun ardından ABD'den şok bir tepki geldi.
Başbakan'dan AKPM'ye flaş tepki!
Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin 13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden siyasi denetime almasına tepki gö
AB ile müzakeler durduruyor!
Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında Almanya'dan şoke eden bir iddia geldi.
Manisa'da art arda deprem! Gece de sallandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2, Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.