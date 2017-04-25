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Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz

Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz.15839
  • Giriş : 25.04.2017 / 21:57:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 21:58:42

AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanımıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin verdiği karar ve sınır ötesine düzenlenen harekat ile ilgili Reuters'a açıklamalarda bulundu.

AKPM'nn Türkiye kararıyla ilgili olarak "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı, TSK'nın dün gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında da ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ın harekat öncesinde bilgilendirildiğini söyledi. Erdoğan, bölge terörden arındırılana kadar operasyonların devam edeceğini de ekledi ve devamında 'Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında referanduma da değinerek Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin referandum sonuçları değerlendirme yetkisinin bulunmadığını söyledi ve ekledi: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok.

Reuters

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