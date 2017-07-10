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Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü

Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü.26894
  • Giriş : 10.07.2017 / 15:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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