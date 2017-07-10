Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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