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Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Erdoğan, Aliyev ile görüştü.17105
  • Giriş : 24.12.2017 / 11:46:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile görüştü.

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Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik gezi öncesi önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu sabah yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü de kutladığı telefon görüşmesinde, Kudüs'le ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylama sonucundan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

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