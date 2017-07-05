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Erdoğan: Almanya intihar ediyor!

Erdoğan: Almanya intihar ediyor!.16429
  • Giriş : 05.07.2017 / 16:26:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Alman gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da konuşmasının engellenmesi durumunda bunun kabul edilemez ve Almanya'nın intiharı olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gideceği Almanya'ya son mesajını haftalık Die Zeit medya organına konuşarak verdi.

Erdoğan, Türklere hitap etmesine izin verilmemesi halinde Almanya'nın intihar edeceğini söyledi.

Berlin yönetiminin FETÖ'cüleri iade etmesini isteyen Cumhurbaşkanı, aksi halde Almanya'nın teröristleri koruyan bir ülke olarak görüneceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir problemi olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı, Berlin ve Ankara'nın birbirine ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Merkel ve Erdoğan, yarın bir araya geliyor. Merkel'in sözcüsü randevunun saatiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok cuntacı askere kucak açmasıyla başlayan krizde son olarak Berlin yönetimi İncirlik'ten çekilmek zorunda kalmıştı.

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkede miting yapmaması için çaba gösteriyor.

TRT

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