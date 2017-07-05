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Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Erdoğan Almanya'ya gidiyor.10999
  • Giriş : 05.07.2017 / 15:16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya gidiyor.

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Hamburg, 7-8 Temmuz''da G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya gidiyor. Erdoğan, uluslararası kuruluşların liderleri ile görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'ta düzenlenecek 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi. Açıklamada, G20 Zirvesi'nin, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıdığı kaydedildi. Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da ele alınacak olmasının zirvenin önemini arttırdığı belirtilen açıklamada, zirvenin, küresel gündem ve G20'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlerle paylaşılmasına da imkan sağlayacağı ifade edildi. Açıklamada, Erdoğan'ın zirve dolayısıyla bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı da aktarıldı.

TRT

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