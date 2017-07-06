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Erdoğan Almanya'ya gitti!

Erdoğan Almanya'ya gitti!.17166
  • Giriş : 06.07.2017 / 17:48:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya doğru yola çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için Almanya'ya doğru harekete geçti. Erdoğan'ı havalimanından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Aile ve Sosyla Politikalar Bakanı Betül Sayan uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat  Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya gitti.

TRT

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