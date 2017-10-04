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Erdoğan anlattı, Ruhani kahkaha attı!

Erdoğan anlattı, Ruhani kahkaha attı!.21376
  • Giriş : 04.10.2017 / 17:33:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlattı, Ruhani kahkaha attı.

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İran'a ziyaret gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirilen imza töreninde Ruhani'nin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Ruhani su sözlerin ardından kahkaha attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi iki ülke arasında mutabakatlara imza atıldı. İmza töreni sırasında Erdoğan, Ruhani'nin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Erdoğan'ın yaptığı sözleri sonrası Ruhani'nin kahkaha atması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Sadabad Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

TRT

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