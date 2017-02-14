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Erdoğan, Arabistan'dan Katar'a gitti!

Erdoğan, Arabistan'dan Katar'a gitti!.11548
  • Giriş : 14.02.2017 / 17:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Katar'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan gezisinden sonra özel uçağı 'TUR' ile Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nden Riyad Emiri Faysal Bin Bender, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya geçti.

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