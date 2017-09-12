Erdoğan, Asıf'ı Külliye'de ağırladı
Ankara'ya kritik ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Külliye'de ağırladı.
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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine telgraf çekti.
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Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla görüşme yaptı.