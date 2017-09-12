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Erdoğan, Asıf'ı Külliye'de ağırladı

Erdoğan, Asıf'ı Külliye'de ağırladı.18461
  • Giriş : 12.09.2017 / 17:11:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asıf'ı Külliye'de ağırladı.

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Ankara'ya kritik ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Külliye'de ağırladı.

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