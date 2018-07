Erdoğan: Atananı da görevden alırız

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , atamalara ilişkin yaptığı açıklamasında bundan sonra atanmış olanların da her an görevden alınabileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Afrika ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendiren Erdoğan, "Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur" dedi.Erdoğan’ın sözlerinden satır başları şöyle:" Suriye 'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat olsun gerek Münbiç olsun bunlar istenilen istikamette gelişmiyor. şu an için istenilen istikamette yerler Afrin Cerablus...Bazı görüşmeleri Tel Rıfat konusunda da yaptık. Dara konusu var. en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. İdlib konus var bunu tekrar ele alacağız.ABD nasıl bir stratejik model ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkilerimizde onlarla olan ilişkiyi kesmek bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımzla ters düşer. O ülkelerden öyle ürünler alıyoruz ki almazsak benim ülkemi kışın kim ısıtacak.Sayın başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bunun devam edeceğini zannediyorum. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun.Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz. Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır.Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur.Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur."TRT