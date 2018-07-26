Facebook Twitter Rss

Erdoğan: Atananı da görevden alırız

Erdoğan: Atananı da görevden alırız.13693
  • Giriş : 26.07.2018 / 13:08:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamalara ilişkin açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamalara ilişkin yaptığı açıklamasında bundan sonra atanmış olanların da her an görevden alınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendiren Erdoğan, "Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur" dedi.Erdoğan’ın sözlerinden satır başları şöyle:"Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat olsun gerek Münbiç olsun bunlar istenilen istikamette gelişmiyor. şu an için istenilen istikamette yerler Afrin Cerablus...Bazı görüşmeleri Tel Rıfat konusunda da yaptık. Dara konusu var. en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. İdlib konus var bunu tekrar ele alacağız.ABD nasıl bir stratejik model ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkilerimizde onlarla olan ilişkiyi kesmek bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımzla ters düşer. O ülkelerden öyle ürünler alıyoruz ki almazsak benim ülkemi kışın kim ısıtacak.Sayın başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bunun devam edeceğini zannediyorum. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun.

Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz. Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır.Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur.Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur."

TRT

Bedelli askerlikte rekor başvuru bekleniyor

İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti'den Genel Başkan Akşener ile ilgili açıklama geldi.

İnce: Koltuğa yapıştı

İnce: Koltuğa yapıştı

Muharrem İnce, isim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

 

İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama

İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama

İYİ Parti'den Meral Akşener ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

CHP'de il başkanları toplanıyor

CHP'de il başkanları toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları Ankara'da toplanıyor.

 

Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki

Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki geldi.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya