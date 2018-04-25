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Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı

Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı.14248
  • Giriş : 25.04.2018 / 12:26:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri mevkidaşını törenle karşıladı.

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Erken seçim öncesi kritik ziyaret. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Nisan' seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Dün Ankara'ya gelen Aliyev onuruna Cumhurbaşkanı  Erdoğan, akşam yemeği verdi. İlham Aliyev görüşmeler için de bugün Külliye'ye geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i törenle karşıladı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için görüşler ele alınacaktır. Büyük projeler ve bölgesel konularda aynı şekilde masaya yatırılacaktır. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmesi sonrası ortak açıklama yapılacak.

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