Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklaması sonrası MHP lideri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geliyor. Kritik görüşmenin yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı.
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