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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın!

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın!.16028
  • Giriş : 09.01.2018 / 14:52:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin saati belli oldu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklaması sonrası MHP lideri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geliyor. Kritik görüşmenin yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı.

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