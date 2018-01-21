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Erdoğan, Bahçeli ile Afrin'i görüştü

Erdoğan, Bahçeli ile Afrin'i görüştü.16028
  • Giriş : 21.01.2018 / 21:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

Hürriyet

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!

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